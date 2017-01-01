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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Eski Belediye Başkanı Başaran FETÖ üyeliğinden hakim karşısında

20 Nisan 2017 Perşembe, 20:53

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında mensubu olduğu AK Parti aleyhinde çalışmakla suçlanan dönemin Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'ın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Başaran ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Başaran, yaklaşık 9 aydır tutuklu olduğunu ve neden tutuklu olduğunu bilmediğini öne sürdü.

"Şer" odağıyla isminin anılmasının kendisine utanç verdiğini savunan Başaran, şunları söyledi:

"Darbe gecesi ilçe başkanı olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım. 27 gün uykusuz kaldım. Devletine sahip çıkan, devletinin yanında olan, ailesinde şehit olan birisiyim. 3-4 yalancının ifadesiyle belediye başkanı olarak tutukluyum. Darbe gecesi 4 bin kişiye hitap ettim, nasıl oldu da 4 kişi suç unsuru olanları bunları duydu. Konuşmalarımda beni alkışlayanlar daha sonra hakkımda şikayetçi oldular. Belediye başkanı olduğum için sevenler olduğu gibi sevmeyenler de olabilir. Aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum, oradan da çekemeyenler olabilir. Enver Başaran olarak FETÖ'nün hiçbir yerinde bulunmadım. Hiçbir zaman FETÖ ile bağlantısı olan bir başkan olmadım. Tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İlçede faaliyet gösteren FETÖ'ye ait yurt ve dershanenin reklam ile duyuru pankartlarının 17-25 Aralık sürecinden sonra da o dönem belediye başkanı olan Başaran'ın talimatıyla belediyenin araçları ile personeli eliyle asıldığı belirtilen iddianamede, Başaran'ın ilçede faaliyet gösteren ve kardeşlerinin de ortağı olduğu yurt ve benzeri yerlere sohbet amacıyla gittiği kaydediliyor.

İddianamede, Başaran'ın, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonunda ilçe Hükümet Konağı Meydanı'nda demokrasi nöbetlerine katıldığı, yaptığı konuşmalarda sürekli olarak, "Kimse birbirini ihbar etmesin. Sizler namaz kılanla silah kullananı bir tutuyorsunuz." yönünde söylemlerde bulunduğu belirtiliyor.

Başaran'ın, demokrasi nöbetlerinin ilk günü ilçe merkezinde görev yapan bir imamı kürsüye çağırarak dua ettirdiğinin anlatıldığı iddianamede, dua sırasında imamın FETÖ'ye yönelik beddua etmesinden rahatsız olduğu için aynı imamı, demokrasi nöbetlerine katılmasına rağmen kürsüye bir daha çağırmadığı anlatılıyor.

İddianamede, Başaran'ın 15 Temmuz gecesinde parti binasına son derece rahat tavırlarla geldiği, panik halinde durumu endişe ile takip eden çalışanlara "Rahat olun, bir şey olmaz" dediği ve "Genel Merkezden haber bekliyoruz" diyerek halkın sokağa çıkması için anons yapılmasını engellediği ifade ediliyor.

Başaran'ın darbe girişimi gecesi iktidar partisine mensup bir belediye başkanı olmasına karşın kayıtsız davranışlarda bulunduğunun bildirildiği iddianamede, Başaran'ın demokrasi nöbetleri sırasında haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi iddiası bulunan ve "ByLock" kullanan kişilerle görüşmeye devam ettiği, soruşturma makamlarını itibarsızlaştıracak şekilde konuşmalar yaptığı yer alıyor.

İddianamede, Enver Başaran'ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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