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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfaspor, ligde kalacağına inanıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:49


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, bu sezon ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Büyükfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-yeşilli ekibin özellikle son maçlarda rakipleri karşısında üst düzey bir performans sergilediğini belirtti.

Hakem hataları nedeniyle alt sıralarda kaldıklarını savunan Büyükfırat, ligde kalan 5 haftada takımın üst sıralara tırmanacağını dile getirdi.

Bu sezon ligde kalacaklarını vurgulayan Büyükfırat, "Takımımızda ciddi manada birlik ve beraberlik ruhu oluşmuş durumda. Şehrimiz takımın ligde kalması için adeta kenetlendi. Deplasmanda da kazanmaya başladık zaten. Bize, kalan haftalarda alacağımız 4 puanın yeteceğini düşünüyoruz. Ancak futbolcularımız daha fazla puan toplayacak kapasitededir. Alt sıralarda olsak da biz bu sezon ligde kalacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.


- Kalan maçlar


Topladığı 30 puanla yakın takipçisi Büyükşehir Gaziantepspor'un 4 puan önünde 30. haftaya giren Şanlıurfaspor, gelecek hafta Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak.

Daha sonra seyircisinin önünde 31. hafta maçında Balıkesirspor karşısında puan arayacak sarı-yeşilli ekip, 32. hafta ise Boluspor'a konuk olacak.

Sezonun son deplasman sınavını 33. haftada Manisaspor karşısında verecek olan Şanlıurfaspor, 34. haftadaki ligin kapanış maçında ise sahasında Elazığspor ile karşı karşıya gelecek.


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