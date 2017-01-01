Erzincan'daki 81 FETÖ/PDY davası karara bağlandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan 203 davadan 81’i karara bağlandı.
Kentte yürütülen FETÖ soruşturmalarına ilişkin, 15 Temmuz'dan itibaren 700'ün üzerinde şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Soruşturmaların ardından başlanan yargılama sonucunda, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 203 davadan 81’inde 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.
Erzincan'da, Adalet Bakanlığının artan iş yükü nedeniyle nisan ayı içerisinde Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlara bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin açılmasına karar vermesiyle birlikte, FETÖ/PDY'ye yönelik açılan davaların da kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
- İddianameler tamamlanıyor
Kentte, kamuoyunun yakından takip ettiği FETÖ'cü askerlerin ve örgütün sözde mütevelli heyetinde olduğu iddia edilen 142 kişi ile eski İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan’ın aralarında bulunduğu 4 zanlıya ait soruşturmaların tamamlanarak iddianamelerinin kısa sürede mahkemeye gönderileceği öğrenildi.