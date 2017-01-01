ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan'daki 81 FETÖ/PDY davası karara bağlandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:54

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan 203 davadan 81’i karara bağlandı.

Kentte yürütülen FETÖ soruşturmalarına ilişkin, 15 Temmuz'dan itibaren 700'ün üzerinde şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturmaların ardından başlanan yargılama sonucunda, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 203 davadan 81’inde 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

Erzincan'da, Adalet Bakanlığının artan iş yükü nedeniyle nisan ayı içerisinde Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlara bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin açılmasına karar vermesiyle birlikte, FETÖ/PDY'ye yönelik açılan davaların da kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

- İddianameler tamamlanıyor

Kentte, kamuoyunun yakından takip ettiği FETÖ'cü askerlerin ve örgütün sözde mütevelli heyetinde olduğu iddia edilen 142 kişi ile eski İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan’ın aralarında bulunduğu 4 zanlıya ait soruşturmaların tamamlanarak iddianamelerinin kısa sürede mahkemeye gönderileceği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Fair Play Üniversiteler Kervanı
YEREL

FAİR PLAY ÜNİVERSİTELER KERVANI

Erzincan'daki FETÖ/PDY davaları
YEREL

ERZİNCAN'DAKİ FETÖ/PDY DAVALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
DÜNYA

GÜZEL SAVAŞ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...