Kur'an kurslarının minik öğrencileri şenlikte buluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, 47 Kur'an kursundaki 78 ana sınıfında eğitim gören 4-6 yaş arası bin 150 çocuğun yıl sonu gösterileri ilgi gördü.

Kepez İlçe Müftülüğünce, Kepez Arena Spor Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Çocukların şiirler, ilahiler ve türküler seslendirdiği etkinlikte, "Kınalı Hasan" piyesi ilgi çekti. Oyunda, "Hasan" rolünü oynayan çocuğun annesi tarafından sembolik olarak kına yakılarak sevenleri tarafından askere uğurlanması ve Çanakkale cephesinde iki silah arkadaşıyla şehit düşmesi canlandırıldı. Yerdeki çocukların üzerine asker rolünü oynayan arkadaşlarınca Türk bayrakları örtüldü.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan 10 çocuğun ayakta alkışlandığı programda, semazenlerin ve mehteranların gösterileri de beğeni kazandı.

İl Müftüsü Osman Artan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları Kur'an-ı Kerim'le buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kepez'de bin 150 öğrencinin 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gördüğünü ifade eden Artan, "Çok güzel bir çalışma. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları Kur'an ile 4-6 yaş arasında buluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Bu sayıya ulaşmamız Türkiye rekorudur"

İlçe Müftüsü Hüseyin Avni Böge de okul öncesi eğitimin önemli olduğunu belirterek, çocuklara milli, dini duyguları, Allah, Peygamber sevgisini aşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Böge, 78 Kur'an kursu ana sınıfında bin 150 öğrenciye ulaştıklarını, gelecek yıl ilçedeki ana sınıfı sayısını 95'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Destek verenlere teşekkür eden Hüseyin Avni Böge, "520 bin nüfuslu ilçemizde, 66 mahallemizde bu sayıya ulaşmamız, Türkiye'de 957 ilçe içerisinde bir rekordur. Programımızda bu sene daha çok milli duyguları işlemeye özen gösterdik. Daha çok milli, kahramanlık, şehitlik duygularını paylaşmayı amaçladık. Çocuklarımızı Allah sevgisiyle, Peygamber ahlakıyla geleceğe taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hatim duasıyla sona eren şenliğe, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile çok sayıda veli ve öğretmen de katıldı.