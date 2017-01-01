Bilecik'te lodos seralara zarar verdi

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BİLECİK (AA) - Sebze üretiminden dolayı "Marmara'nın küçük Antalya'sı" olarak nitelendirilen Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı köylerde lodos seralara zarar verdi.

Lodosun etkilediği seraların bulunduğu Yakacık köyünde Muhtar Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan lodosun seralara ve ekili ürünlere zarar verdiğini söyledi.

Henüz zarar tespit çalışması yapmadıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Daha hasar tespiti yapılmadı, kimin ne zararı olduğu belli değil. Onları çıkartamadık. Kimi seralardaki naylon patladı, kiminin ki yıkıldı. Serada bulunan salatalık ve domatesler, zarar gördü. Emeklerimiz boşa gitti. Şiddetli rüzgardan dolayı seraları kapatıyoruz ve açıyoruz. Sağını solunu bağlamaya çalışıyoruz. Fırtınanın hızı ortalama 60 kilometrenin üzerindeydi. Hava raporunu devamlı takip ediyoruz. Seraların başından ayrılamıyoruz. Zararımız büyük.''

Serada üretin yapanlardan Ali Erden de seraların rüzgarın şiddetiyle yıkılmaya ve naylonların yırtılmaya başladığını, 5 dönümlük serasındaki ürünlerin zarar gördüğünü dile getirdi.