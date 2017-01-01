Sivasspor'a coşkulu karşılama

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SİVAS (AA) - Sivassporlu taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen takımlarını kentte coşkuyla karşıladı.

2005-2006 sezonundan itibaren aralıksız 11 yıl mücadele ettiği Süper Lig'den geçen sezonun 34. haftasında 2-2 sona eren Fenerbahçe maçının ardından düşen Sivasspor, 2016-2017 sezonunda mücadele ettiği TFF 1. Lig'den tekrar bir üst lige çıktı.



Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Süper Lig biletini alan kırmızı-beyazlılar, geceyi Adana'da geçirdikten sonra öğleden sonra kara yoluyla Sivas'a hareket etti.

Sivasspor kafilesi, ilk olarak Şarkışla ilçesinde bir grup taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Aşık Veysel Parkı önünde toplanan taraftarlar, halay çekip meşaleler yakarak futbolculara ve teknik ekibe sevgi gösterisinde bulundu.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, teknik direktör Samet Aybaba'ya çiçek verdi.

Daha sonra ilçeden ayrılarak Sivas'a hareket eden kırmızı-beyazlı kafileyi, kent meydanında da coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Atatürk Caddesi üzerinden takım otobüsüyle Sivas Valiliği önüne kadar gelen Sivasspor kafilesine, çok sayıda taraftar tezahüratlarla ve meşaleler yakarak sevgi gösterisinde bulundu.

Daha sonra takım otobüsünden inen Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yöneticiler, teknik direktör Samet Aybaba ve futbolcular, valilik binasının balkonuna çıkarak buradan taraftarları selamladı.

Valilik önünde toplanan binlerce taraftar, takımları lehine tezahüratta bulundu.