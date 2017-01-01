ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivasspor'a coşkulu karşılama

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:49

SİVAS (AA) - Sivassporlu taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen takımlarını kentte coşkuyla karşıladı.

2005-2006 sezonundan itibaren aralıksız 11 yıl mücadele ettiği Süper Lig'den geçen sezonun 34. haftasında 2-2 sona eren Fenerbahçe maçının ardından düşen Sivasspor, 2016-2017 sezonunda mücadele ettiği TFF 1. Lig'den tekrar bir üst lige çıktı.

Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Süper Lig biletini alan kırmızı-beyazlılar, geceyi Adana'da geçirdikten sonra öğleden sonra kara yoluyla Sivas'a hareket etti.

Sivasspor kafilesi, ilk olarak Şarkışla ilçesinde bir grup taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Aşık Veysel Parkı önünde toplanan taraftarlar, halay çekip meşaleler yakarak futbolculara ve teknik ekibe sevgi gösterisinde bulundu.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, teknik direktör Samet Aybaba'ya çiçek verdi.

Daha sonra ilçeden ayrılarak Sivas'a hareket eden kırmızı-beyazlı kafileyi, kent meydanında da coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Atatürk Caddesi üzerinden takım otobüsüyle Sivas Valiliği önüne kadar gelen Sivasspor kafilesine, çok sayıda taraftar tezahüratlarla ve meşaleler yakarak sevgi gösterisinde bulundu.

Daha sonra takım otobüsünden inen Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yöneticiler, teknik direktör Samet Aybaba ve futbolcular, valilik binasının balkonuna çıkarak buradan taraftarları selamladı.

Valilik önünde toplanan binlerce taraftar, takımları lehine tezahüratta bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Sivas’ta otomobil dereye düştü: 2 yaralı
YEREL

SİVAS’TA OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 YARALI
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ SİVAS'TA
İHA Sivas Bölge Müdürlüğü'nden Başkan Aydın'a ziyaret
YEREL

İHA SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞKAN AYDIN'A ZİYARET
Sivas'ta halk otobüsü ücretleri attırıldı
YEREL

SİVAS'TA HALK OTOBÜSÜ ÜCRETLERİ ATTIRILDI
Eksik dişler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor
YEREL

EKSİK DİŞLER BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR
Montuna gizlediği eroinle yakalandı
YEREL

MONTUNA GİZLEDİĞİ EROİNLE YAKALANDI

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SİVAS'TA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Sivas'ta Süper Lig coşkusu
YEREL

SİVAS'TA SÜPER LİG COŞKUSU

Sivasspor yeniden Süper Lig'de
YEREL

SİVASSPOR YENİDEN SÜPER LİG'DE
&quot;Belediye başkanlığı seçimini şimdiden başlatıyoruz&quot;
YEREL

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ ŞİMDİDEN BAŞLATIYORUZ"
Engellilere 'gönüllü annelik' yapıyor
YEREL

ENGELLİLERE 'GÖNÜLLÜ ANNELİK' YAPIYOR
Çiçekleri şehit oğullarına götürdüler
YEREL

ÇİÇEKLERİ ŞEHİT OĞULLARINA GÖTÜRDÜLER
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."