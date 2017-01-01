Figen Yüksekdağ'ın Adana'daki davasına devam edildi

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ADANA (AA) - Milletvekilliği ve parti üyeliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın, Adana'da "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Adana'da 2014'te "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aleyhinde dava açılan ve milletvekili seçilince yargılanması durdurulan Yüksekdağ'ın dokunulmazlığının kaldırılması üzerine yargılanmasına yeniden başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki 13. celse duruşmaya 1'i yakalamalı diğerleri tutuksuz 13 sanıktan Mahmut Yiğit ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Kocaeli F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Yüksekdağ'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edilmesi için yazı yazıldığını ancak kendisinin duruşmaya katılmayacağını bildirir dilekçe verdiğini belirtti.

Bazı sanıklar hakkında Adana 2, 3, 6, ve 8. Ağır Ceza mahkemelerinde açılmış davalarda verilen kararlar okundu.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ’ın tutuklu bulunduğu cezaevi ile yine başka suçtan Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu tutuklu Emrah Topaloğlu’nun SEGBİS salonlarında hazır edilmesi için cezaevi müdürlüklerine yazı yazılmasına karar verdi.

Duruşma, yakalamalı sanık Meriç Solmaz’ın yakalama kararının devamına karar verilirp, eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2012-2013 yıllarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı olan Figen Yüksekdağ hakkında, "silahlı terör örgütü MLKP'yi kurma veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olma, dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek, görevi yaptırmamak için direnme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından dava açılmıştı.

Aynı davada Yüksekdağ ile 12 kişinin daha sanık olarak yargılanmasına karar verilmişti. Yüksekdağ milletvekili seçilince dava durdurulmuş, dokunulmazlığının kaldırılması üzerine davanın yeniden görülmesine başlanmıştı. Yüksekdağ hakkında ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini aşağılama" suçlamasıyla Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinde ayrı bir dava daha açılmıştı.