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İndiği yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:47
İndiği yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde indiği yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Saadet Sayın (88), İlker K. yönetimindeki 60 M 1906 plakalı yolcu minibüsünden Erbaa Devlet Hastanesi önünde araçtan inerek yolun karşısına geçmek istedi.

Önünden geçtiği minibüs sürücüsünün fark etmeyerek hareket etmesi sonucu çarptığı Sayın, aracın altında kaldı. Sayın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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