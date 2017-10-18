Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da "Benim Mesleğim Ülkemin Geleceği Projesi" kapsamında, dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrenciler, verilecek eğitimlerle doğru meslek seçimine yönlendirilecek.

Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında Adana Valiliğinin koordinesinde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından uygulanacak proje kapsamında, 3 bin 449 öğrenci ile ailesine ulaşılarak meslek seçimi konusunda seminerler verilecek, gönüllü üniversiteliler tarafından tanıtımlar yapılacak.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Üniversitesi Akif Kansu Toplantı Salonu'nda projenin başlaması dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, meslek seçiminin bireylerin aldığı en önemli kararlardan biri olduğunu söyledi.

Bireyin en doğru kararı vermesinin, ailesi, okulu ve konunun uzmanı kişilerden gerekli desteği almasına bağlı olduğunu ifade eden Demirtaş, bu sayede sağlıklı karar alınabileceğini dile getirdi.

Demirtaş, projenin, meslek seçiminin yanı sıra geleceğin mesleklerinin öğrencilere tanıtılması açısından da son derece önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yetenek ve ilgilerine göre meslek seçiminde bulunan bireyler daha mutlu ve başarılı oluyor. Diğerleri ise ömür boyu mesleki bunalım yaşıyor ve bir kısır döngünün içerisinde dönüp durmaktadırlar. Sürekli iş değiştirme çabasındadırlar. Benim Mesleğim Ülkemin Geleceği Projesi, meslek seçiminin yanı sıra geleceğin mesleklerinin öğrencilere tanıtılması açısından son derece önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyorum. Gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğin dünyasına bugünden hazırlamanın en temel ve asli görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız."

- Projede hedef Adana'nın güneyi

Haziran ayına kadar sürecek Benim Mesleğim Ülkemin Geleceği Projesi ile gelir düzeyi düşük, genç işsizlerin yoğun olduğu güney Adana bölgesinde, sosyo ekonomik durumun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, gençlerin, yeteneklerine göre doğru mesleki yönlendirme yapılarak iş gücü piyasasına kazandırılması amaçlanıyor.

Proje ile meslek seçme aşamasında bulunan, TEOG başarı sıralamasında en geride yer alan 10 ortaokulun tüm 8'inci ve anadolu liselerinin 10'uncu sınıf öğrencileri ile aileler ve okulların psikolojik danışmanlarına ulaşılması planlanıyor.