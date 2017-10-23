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Afganistan uyruklu kişinin öldürülmesi

23 Ekim 2017 Pazartesi, 17:32

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta Fatih Mahallesi'nde bıçaklanan Said Mehmet Akbar'ın (19) ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, cinayete ilişkin Afganistan uyruklu Mesout Z'yi (18) İzmir'de, Sadam H'yi (21) Konya'da, Ajmal Ş'yi (19) İstanbul'da gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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