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Patnos Gazeteciler Cemiyeti yılbaşında polisleri unutmadı



(Fotoğraflı)



Faruk Yavuz

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde faaliyetlerini etkin bir şekilde devam eden Patnos Gazeteciler Cemiyeti (PAGACEM) yılbaşında nöbet tutan polislere çay, poğaça, kek ikram ederek yılbaşına beraber girdiler.

Patnos Gazeteciler Başkanı Faruk Yavuz, "Bizim huzurumuz güvenliğimiz için gecenin bu saatinde nöbet tutan Polis kardeşlerimizi unutmadığımızı göstermek için onları bu soğuk geceden korumak için çay,poğaça ve kek ikramında bulunduk" dedi.

Uygulamada durdurulan araç sürücülerine de ikramda bulunan gazeteciler şoförlere sıcak çay,kek poğaça ikram ettiler. Yapılan ikramlardan bir hayli memnun olan tır sürücüsü Emre Eryılmaz yaptığı açıklamada, "Bizim birbirimize olan bu güvenimiz sayesinde kimse ülkemizin belini kıramayacaktır.Patnoslu gazetecilerin yılbaşında evlerinden çıkarak nöbetteki polislere çay ve yiyecek ikram etmesi beni duygulandırdı.Emeği geçen gazeteci arkadaşlara teşekkür eder,nöbetteki polis kardeşlerimize de Rabbi kolaylıklar versin" dedi.

Yapılan ikramların ardından yılbaşına polis ve gazeteciler birlikte girdiler.

(ÖZ-Y)



01.01.2017 00:50:25 TSI

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