06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ergani'de açılan F Klavye kursuna yoğun ilgi

06 Ocak 2017 Cuma, 11:28
Ergani'de açılan F Klavye kursuna yoğun ilgi
Ergani'de açılan F Klavye kursuna yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde açılan F klavye kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Ergani ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliği ile 10. etabı açılan 10 parmak F Klavye kursuna katılanların yüzde 70'i kadın. Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek. İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Abdulbari Tanrıverdi, kamu kurumlarının artık F klavyeyle çalıştığını belirterek, "Bu yüzden bu tür kurumlarda çalışmak isteyenler kursumuza yoğun ilgi gösteriyor. Bugün 30 kursiyerimiz başladı. Özellikle kadınların yoğun ilgisi var. Bu ve diğer kurslara gelenlerin yüzde 70'i kadın oluyor ve kursu da başarı ile tamamlıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.
(EK-MP-Y)

06.01.2017 11:32:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

DÜ'de 'ameliyathane hemşireliği' kursu başladı
YEREL

DÜ'DE 'AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ' KURSU BAŞLADI
DÜ Hastane personeline gribal enfeksiyon semineri
YEREL

DÜ HASTANE PERSONELİNE GRİBAL ENFEKSİYON SEMİNERİ
Hastane personeline 'gribal enfeksiyon' semineri
YEREL

HASTANE PERSONELİNE 'GRİBAL ENFEKSİYON' SEMİNERİ
Hisarcıklıoğlu Diyarbakır'da moral dağıttı
YEREL

HİSARCIKLIOĞLU DİYARBAKIR'DA MORAL DAĞITTI