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Ergani'de açılan F Klavye kursuna yoğun ilgi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde açılan F klavye kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Ergani ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliği ile 10. etabı açılan 10 parmak F Klavye kursuna katılanların yüzde 70'i kadın. Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek. İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Abdulbari Tanrıverdi, kamu kurumlarının artık F klavyeyle çalıştığını belirterek, "Bu yüzden bu tür kurumlarda çalışmak isteyenler kursumuza yoğun ilgi gösteriyor. Bugün 30 kursiyerimiz başladı. Özellikle kadınların yoğun ilgisi var. Bu ve diğer kurslara gelenlerin yüzde 70'i kadın oluyor ve kursu da başarı ile tamamlıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

(EK-MP-Y)



06.01.2017 11:32:41 TSI

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