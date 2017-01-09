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İsimleri ilçelerinde yaşayacak



ERZURUM (İHA) - İçişleri Bakanlığı, Pasinler ve Uzundere İlçe Polis Merkez Amirliğine şehitlerin isimlerini verdi. Pasinler'de şehit Yakup Sürücü'nün, Uzundere'de ise şehit Orhan Dilekçi'nin isimleri yaşayacak.

İçişleri Bakanlığı, Pasinler ve Uzundere'de şehitlerin isimlerini İlçe Polis Merkez Amirliği'ne verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis memuru Yakup Sürücü ismi Pasinler İlçe Polis Merkez Amirliği'ne verilirken, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Orhan Dilekçi'nin ismi ise Uzundere İlçe Polis Merkez Amirliği'ne verildi.

Her iki şehidin isimleri doğup büyüdükleri ilçede yaşatılacak.

(ERZ-AT-Y)



09.01.2017 17:01:38 TSI

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