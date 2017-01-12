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Tunceli'de 46 köy yolu ulaşıma kapandı



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 46 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden edinilen bilgiye göre kar yağışının ardından kapalı bulunan köy yollarının büyük bölümü açılırken, kapalı bulunan 46 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, merkezde 1, Çemişgezek'te 2, Hozat'ta 3, Mazgirt'te 7, Nazımiye'de 8, Ovacık'ta 10 ve Pülümür İlçesi'nde de 15 olmak üzere kent genelinde toplam 46 köy yolunun ulaşıma kapalı bulunduğunu belirtirken, kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin aralıksız çalışma yürüttüklerini kaydetti.

(ET-MP-Y)



12.01.2017 10:10:01 TSI

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