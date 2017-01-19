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Van EMİTT Fuarı'na hazır

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:08
Van EMİTT Fuarı'na hazır
Van EMİTT Fuarı'na hazır

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, İstanbul'da yapılacak olan EMİTT Fuarı'nda kenti en iyi şekilde tanıtmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
28-31 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul'da 21'incisi düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Van'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, uluslar arası fuarların kentin tanıtımında çok önemli rol oynadığını söyledi. Dünyanın beşinci büyük uluslar arası fuarında Van'ın tanıtımını en iyi şekilde yapacaklarını ifade eden Aktuğ, "Her yıl olduğu gibi bu yılda 50'nin üstünde bir katılım ile fuarda yerimizi alacağız. Yanımızda Van Büyükşehir Belediyesi, DAKA, YYÜ, Van TSO, acenteler ve otellerimiz bulunacak. Kedisiyle, gümüşüyle, halısıyla, kilimiyle, Van kahvaltısıyla ve yöresel yemeğiyle bu yıl EMİTT'te Van'ın tanıtımını çok güzel bir şekilde yapmayı planladık" dedi.
Turizm sektörünün yaz dönemine ait anlaşmalarını şimdiden yaptıklarını dile getiren Aktuğ, "2017 yılı içerisinde, Van'a ne kadar fazla insanı getirebiliriz, ne kadar fazla insanın Van'ı görmelerini sağlayabiliriz düşüncesi ile bu yıl EMİTT'te iyi şeyler, güzel şeyler olsun istiyoruz. Amacımız, güzel Van'ımızı tarihi, doğası ve kültürü ile en güzel şekilde temsil etmek ve en güzel şekilde tanıtmaktır. Çünkü Van; çok güzel bir şehir, görülmeye değer bir şehir. Fakat bir takım olumsuzluklar yüzünden 'Van' denildiği zaman insanların aklına farklı bir şeyler geliyor. Güvenden yana 'acaba' soru işareti geliyor. Bunların insanların zihninden silinmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 3 ay önce Türkiye'nin üçüncü büyük turizm fuarı olan Van Turizm Fuarını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Aktuğ, "Van'da yapılan bu uluslar arası fuara, 23 ilden katılım oldu. O zaman insanların Van'a gelmesiyle ilgili endişeleri vardı. İnsanlar bana 'şehriniz güvenilir mi?' diye sordular. Bizim de bir şekilde bu insanları ikna etmemiz gerekiyordu. Bizde onları ikna ettik ve 23 il Van'a geldi. Adana'dan Çanakkale'ye, Karadeniz'den İç Anadolu'ya kadar farklı illeri biz kendi ilimizde misafir ettik. Bu misafirler giderken 'iyi ki Van'a gelmişiz, iyi ki Van'ı görmüşüz' dediler. İşte uluslar arası fuarların böyle bir avantajı var. Gelen insanların, geldikten sonra kafalarındaki olumsuz şeyler siliniyor. Bu duygularla 21'inci EMİTT Fuarı'nın ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
(ATL-MSA-Y)

19.01.2017 13:13:04 TSI
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