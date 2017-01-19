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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Görme engellilere yönelik çalışma yaptılar

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:05
Görme engellilere yönelik çalışma yaptılar
Görme engellilere yönelik çalışma yaptılar

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 700. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan görme engelli bireylere yönelik sesli kitap betimlemesi Bozüyük Engelliler Derneği'ne hediye edildi.
Bozüyük Engelliler Derneği ziyaret edilerek, hazırlanan sesli kitap betimlemesi CD halinde Dernek Başkanı İsmail Çelik'e teslim edildi. Başkan İsmail Çelik, duyarlılıklarından dolayı okul öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Öğretmen ve öğrencilere dernek faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Başkan Çelik, "Söğüt 700. Yıl Anadolu Teknik Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Rehber Öğretmen Derviş Şahin önderliğinde öğrenciler, Furkan Fişne, Nazile Riyal, Havva Nur Cinbaş'a sesli betimlemede emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
Ayrıca önümüzdeki günlerde Söğüt'te Bozüyük Engelliler Derneği olarak 'Engelsiz Yarınlar' konulu seminer düzenleneceği bildirildi.
(İC-KÇ)

19.01.2017 15:10:06 TSI
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