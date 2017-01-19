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Arslan, ilk dönemi değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemini değerlendirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bazı öğretmenlerin açığa alındığını, bazılarının da ihraç edildiğini belirten Cevdet Arslan, bunun yanı sıra PKK'ya müzahir 155 öğretmenin de açığa alındığını hatırlattı. Sözleşmeli öğretmenlerin eğitim öğretim yılının başlamasının ardından geldiğini ve kış mevsiminin de erken başlaması nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandığını dile getiren Cevdet Arslan, "Bütün bu olumsuzluklara rağmen, birinci dönemi herhangi bir aksaklık olmadan başarılı bir şekilde tamamladık. Açığa alınan, ihraç edilen öğretmenlerin yerine ücretli öğretmenler takviye edildi ve aksaklık yaşanmadan eğitim öğretime başladık. Biz her zamanki gibi, derslerimizi aksatmadan devam ettirdik, sosyal ve kültürel aktiviteler, akademik çalışmalarımızı, bakanlığımızın uyguladığı hazırlayıcı ve destekleyici kurslarımızı devam ettirerek dönemi tamamladık. İnşallah ikinci dönemi de, daha verimli bir şekilde tamamlayacağız" dedi.



"Öğretmenler devletin gücünü hissetti"

Son dönemde yapılan terör operasyonlarıyla öğretmenlerin devletin gücünü ve kuvvetini hissettiğini dile getiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muş'ta bütün dezavantajlarımıza rağmen, son 2 yıldır yaptığımız çalışmalarla akademik ve sosyal anlamda önemli başarılar elde ettik. Sayın Valimizin ilimize atandıktan sonra ve devletimizin uyguladığı terörle mücadele kapsamında da bölgemize huzurun gelmesi, bizleri daha da mutlu etti ve daha iyi çalışma ortamı elde ettik. Öğretmenlerimizin moral-motivasyonları arttı, devletin gücünü, kuvvetini hissettiler. Dolayısıyla moral ve motivasyon anlamında önemli bir başarı elde ettiler."



"Başarı çıtamızı yükselttik"

Muş'un başarı çıtasını yükselttiğini de belirten Arslan, "Biz 3 yıl önce Türkiye'nin son sırasında olan bir ilimizi yukarılara taşıdık. TEOG ortalamamız 49 iken şimdi 54'e yükseldi. Yani Türkiye ortalamasına yaklaşmış durumdayız. Bütün bu verilere baktığımız zaman başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu başarı artarak devam edecektir" diye konuştu.



"Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması açığı kapatacak"

Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu sözleşmeli öğretmenlik uygulamasıyla öğretmen açığının kapanacağını vurgulayan Arslan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın uyguladığı sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının özellikle bölgemiz için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu uygulama ile Doğu Anadolu'daki öğretmen açığı problemini çözeceğini düşünüyorum. Sözleşmeli öğretmenlik, bizim için, doğu için olmazsa olmaz şartlardan birisidir. Çünkü, önceki yıllarda gelen öğretmen hemen gitme telaşındayken, sözleşmeli öğretmenler burada 4 yıl kalacağının planının yapmaktadır. Bu da doğuda eğitim problemini bitirecektir ve doğunun öğretmen eksiğini çözecektir. Batıda bazı illerde öğretmen fazlalığı varken, doğuda öğretmen açığı bulunmaktadır. Sözleşmeli öğretmen uygulamasıyla bu açık giderilecektir" ifadelerini kullandı.



Öğrenci ve velilere tavsiye

Öğrenci ve velilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Arslan, "Öğrencilerimiz, yarından itibaren 15 günlük tatile başlayacaklar. Velilerimiz, öğrencilerimizin karnelerinde belki bekledikleri sonucu göremeyebilirler. Bunun için velilerimizin üzülmesine, öğrencilerimizin üzülmesine gerek yoktur. Eksiklerin, yanlışların muhasebesini yaparak ikinci döneme daha verimli bir şekilde hazırlık yapacaklar. Tatil demek, defterden, kitaptan, okuldan kopmak değildir. Mutlaka çalışmamız lazım. Tatili, kitap okuyarak, sosyal etkinlikler yaparak, ailemizle vakit geçirerek, tatili verimli geçirmeleri gerekir. Çocuklarınız ders notlarının beklediğiniz seviyede olmadığı zaman, onlara kızmayın, morallerini bozmayın. Veli kızdığı zaman, daha aksi bir durum ortaya çıkabilir. Onun için, çocuğumuza kendilerinin önemli olduğunu hissettirmeliyiz. Şefkati, sevgiyi çocuklarımızdan esirgemememiz lazım. Temel eksenimiz iyi bir insan olmaktır. Dersleri iyi olmayabilir ama ailesine, vatanına, milletine faydalı bir birey olması çok önemlidir. Özellikle üzerinde durmamız gereken konu bu olmalıdır" şeklinde konuştu.

İl genelinde 5 bin 30 derslikte 123 bin öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Arslan, 500'ü ücretli olmak üzere toplam 6 bin 291 öğretmenin görev yaptığını sözlerine ekledi.

(NA-MSA-Y)



19.01.2017 15:20:13 TSI

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