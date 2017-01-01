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Gördes'i en iyi anlatan şiir ve resimler yarışacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği geleneksel olarak her yıl yaptığı yarışmalarına devam ediyor. Dernek tarafından bu yıl ilkokullara yönelik Gördes'i en iyi anlatan resim, ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik de Gördes'i en iyi anlatan şiir olmak üzere iki ayrı dalda yarışma düzenlenecek.

Bu yıl 4'üncüsü yapılacak olan şiir ve resim dalındaki yarışmaya Gördes'te okuyan öğrenciler katılabilecek. İlkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri resim, ortaokul ve lise öğrencileri ise şiir yarışmasına katılabilecek. Yarışmanın şartnamesi Gördes'teki okullara gönderildiğini anlatan Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, "Gördes'in kültür ve sosyal değerlerini tanıtmak için yaptığımız yarışmalarımız devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde öğretmenlerin oluşturduğu komisyon eserleri değerlendirecek. Yarışmalarımızdan ödül alan eserleri ileride bir kitap haline getirmeyi düşünüyoruz. Umuyorum ki bu kitap Gördes için bir kültür kaynağı olacak. Şimdiden tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.



Ödül töreni Hıdrellez Şenliklerinde

Her iki dal içinde birinci olan esere çeyrek altın, ikinci olan esere gram altın, üçüncü olan esere ise mp4 çalar hediye edileceğini kaydeden Ertekin, ödül alan öğrencilere, Hıdrellez Şenliklerinde yapılacak törenle ödüllerinin takdim edileceğini bildirdi. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, eserlerini 24 Nisan tarihine kadar okul müdürlüklerine bırakmaları gerekiyor.

(SC-Y)



03.04.2017 17:37:56 TSI

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