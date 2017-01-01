16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Alanya'da referandum kutlaması başladı

16 Nisan 2017 Pazar, 22:41
Alanya'da referandum kutlaması başladı
Alanya'da referandum kutlaması başladı

(Fotoğraflı)

Erdal Anak
ANTALYA (İHA) - Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Antalya'nın Alanya ilçesinde kutlamalar başladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre 'evet' oylarının yüzde 51.3 oranının geçmesinin ardından Ak Parti seçim ofisi önünde toplanan yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı alanda toplanan kalabalık çalan seçim müzikleri ile coştu. Konvoy oluşturanlar da araçları ile Atatürk Caddesi ve 25 Metreli yolda tur attı. Konvoyda bazı kişilerin Rabia ve Bozkurt işareti yaptığı görüldü.
(EA-ÖK-Y)

16.04.2017 22:48:33 TSI
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