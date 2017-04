YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler arasında 'Yemek yarışması' düzenlendi

Öğrenciler arasında 'Yemek yarışması' düzenlendi



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de 'Turizm Haftası' nedeniyle öğrenciler arasında yemek yarışması düzenlendi. Yarışmaya 18 ilden öğrenciler katıldı.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri nedeniyle 1. Mezopotamya Turizm Festivali düzenlendi. Artuklu İMKB Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe, 18 ilden Mesleki Teknik Anadolu lisesi öğrencileri katıldı. Yarışmaya Mardin adına Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katıldı. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri okulların yemek yapma stantların tek tek inceleyerek yöresel yemekler hakkında da bilgi aldı.



"Yemeklerimizi misafirlerimiz tanıyacak"

Mardin'in her yönüyle tanınması adına kurum olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Milli İl Eğitim Müdürü Yakup Sarı, düzenlenen yarışmayla Mardin'in yöresel yemeklerinin tanıtılmasına da olanak sağladıklarına değindi. Sarı, "İlimiz turizm potansiyeli ile öne çıkan bir şehirdir. Her yıl on binlerce turistin akın ettiği Mardin, kültürel ve tarihi değerlerinin yanı sıra, farklı renkleriyle de dikkat çekmektedir. Bizler Turizm Haftası'nda zenginliklerimizin ön plana çıkması adına bir festival düzenledik. Burada zengin mutfağımızın yemeklerini de konuk olarak gelen şehirlere anlatıyoruz" dedi.



"Öğrencilerimizin gelişimine katkı"

Öğrencilerin de bu tür etkinlikler ile kendilerini geliştirdiğini ileten Sarı, "Özellikle mesleki eğitim öğrencilerinin bu tür organizasyonlar ile gelişmesi oldukça önemlidir. Turizm kenti olan Mardin'de turizm okuyan öğrencilerimiz yaptığımız etkinlikler ile daha donanımlı ve tecrübeli bir hale gelmektedir. Bu nedenle projelerimize devam edeceğiz. Gelecek yıllarda Mezopotamya Turizm Festivali'nin geleneksel yapmak niyetindeyiz" diye konuştu.

Yarışma sonunda jüri heyeti, dereceye giren okulları açıklayacak.

19.04.2017 13:52:43 TSI

