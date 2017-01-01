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Temsili Kaymakam, Akçakoca Kaymakamlık koltuğunda



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, makam koltuğunu 8. Sınıf öğrencisi Sercan Yıldırım'a bıraktı.

Her 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesinde kamu yöneticilerinin temsili olarak koltuklarını çocuklara bırakması geleneği Akçakoca'da da hayata geçti. Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, makam koltuğunu bir süreliğine 8. Sınıf öğrencisi Sercan Yıldırım'a bıraktı. Mustafa Açıkalın ortaokulu 8-E sınıfı öğrencisi Yıldırım'ın makam koltuğuna oturur oturmaz yaptığı ilk iş İlçe Emniyet Müdürünü arayarak asayiş durumunu sormak oldu. Bu temsili görev değişiminde Sercan Yıldırım'a aynı okulda öğrenci olan Kaymakam beyin kızı Eylül Öztürk de eşlik etti.

Temsili makam koltuğunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, Akçakoca'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Yıldırım, basın mensuplarına dönerek 'Asayiş berkemal' dedi. Okul müdürü Yusuf Albayrak'la birlikte Kaymakam Yasin Öztürk'le bir süre sohbet eden Sercan Yıldırım'a ziyaret sonunda Kaymakam Öztürk bir hediye çantası verdi.

(TT-GY-Y)



21.04.2017 13:07:50 TSI

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