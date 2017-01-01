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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Naht sanatı ve ahşap gemiler görücüye çıktı

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:17
Naht sanatı ve ahşap gemiler görücüye çıktı
Naht sanatı ve ahşap gemiler görücüye çıktı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da 477'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında, 'Naht Sanatı ve Ahşap Model Gemi' sergisi MASKİ Alt Fuaye Salonu'nda görücüye çıktı.
'Naht Sanatı ve Ahşap Model Gemi' sergisi 477'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında MASKİ Alt Fuaye Salonu'nda görücüye çıktı. Festival kapsamında eserlerini sanatseverlerle buluşturduğunu belirten Ercan Ersöz, "Burada Naht Sanatı ve Ahşap Model Gemi eserlerimi Manisalılarla buluşturmaktan dolayı mutluyum. Geçen yıllarda da Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sergi açma fırsatım olmuştu. Bir fabrika da çalışıyorum. Bana kalan zamanlarımda da sanatla meşgul oluyorum. Eserlerimi sergilememde desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu. Sergi 30 Nisan tarihine kadar MASKİ Alt Fuaye Salonu'nda gezilebilecek.
(AY-Y)

27.04.2017 15:25:21 TSI
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