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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir Devlet Hastanesi yoğun bakım ünite kapasitesinin artırılıyor

28 Nisan 2017 Cuma, 14:46
Nevşehir Devlet Hastanesi yoğun bakım ünite kapasitesinin artırılıyor
Nevşehir Devlet Hastanesi yoğun bakım ünite kapasitesinin artırılıyor

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesi 35 erişkin yatak kapasite sayısı 51'e çıkartılıyor.
Nevşehir Devlet Hastanesinin halı hazırdaki 35 erişkin ve 14 Yeni doğan yoğun bakım yatak kapasitesi ile hizmet vermekteyken Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmalar neticesinde erişkin yatak kapasitesi 16 yatak artırılarak toplam 51 erişkin yatağa çıkartılıyor.
Bu kapsamda Mayıs ayı içerisinde yatak kapasitesinin artırılması, hali hazırdaki kullanılan mekanların daha kapsamlı hale getirilmesi için çalışmalar başlayacak. Yaklaşık 6 ay sürmesi beklenilen bu çalışmaların sona ermesiyle 26 yataklı 3. basamak, 9 yataklı 2.basamak, 16 yataklı 1. basamak erişkin ve 10 yataklı 1 basamak yeni doğan, 4 yataklı 2 basamak yeni doğan kapasitesine ulaşacak.
(COŞ-AÖ-Y)

28.04.2017 14:55:11 TSI
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