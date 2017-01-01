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İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz: "Devlet Okulları Kırşehir genelinde özel okullara oranla daha güçlü"



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KIRŞEHİR (İHA) - İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz düzenlediği basın toplantısında Kırşehir genelinde devlet okullarının özel okullara oranla daha başarılı olduğunu söyledi.

Öğretmen evinde gerçekleşen basın toplantısında eğitim yatırımları hakkında da bilgiler veren Karadeniz, Kırşehir'in her yönü ile geliştirildiğini belirtti.

"Fen Lisesi 2015-2017 yıllarında Türkiye genelinde ilk binde yer aldı"

Son on yıldır Türkiye'de yapılan sınavlarda Kırşehir'in 2. sırada yer aldığını anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Karadeniz, "2015-2017 yılları arasında yapılan sınavlarda Fen Lisesi başarı ortalamasında ilk binde yer almakta, TEOĞ'da ise YGS'ye oranla yüzde 5 oranında başarı artışı var.

Sınavlarda beklentilerin altında olan okullar sorgulanacak. Puanın sınavlarda düşüşü yada yükselişi başarıda genel bilgi vermez.

Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçlüsünün etkisi ile ölçülebilir. Yıllar önce veli okul başarısına bakarken şimdi öğretmen seçiyor. Velinin öğretmen seçimi de başarının yükselişinde bizleri olduğu kadar okullarımızı da kamçılıyor."dedi.

"FETÖ Okulu Milli Eğitime geçiyor. Taşınma işlemi 3 ay içerisinde olacak"

FETÖ/PDY'na ait eski Serhat Dershanesinin olduğu alanın yapılan işlemlerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacağını anlatan Karadeniz, istihdam alanı çok olan bölgelerde mesleki liselere gidiş oranının da yüksek olduğunu şöyle ifade etti:

"Kırşehir'de Türkiye oranından 2 puan aşağıda imam -hatip okulları kaydı var. Eğitim verilerini kıyaslayarak baktığımız tabloda Kırşehir oranı yüksek bir il.

Köy nüfusu ilçelere ilçeler ise il merkezlerine kayıyor. Merkez okullarında ise bu nedenle yoğunlaşma meydana geliyor. Özel Kurum sayısının 29 olduğu Kırşehir'de Milli Eğitim okulları özel okullara göre güçlü devlete ait okullar Kırşehir genelinde iyi, Kırşehir'de 2016-2017 TEOĞ sorularının tamamını çözen öğrenciler incelendiğinde başarı oranı ve öğrenci sayısı ise şöyle;

"Hürriyet Ortaokulu 11, Cumhuriyet Ortaokulu 15, Yunus Emre Ortaokulu 26, Kırşehir Koleji 5, Özel Bil Orta Okulu 5, Özel Final Orta Okulu 6, Cacabey Orta Okulu 30," bu sayılarda okulda eğitim-öğretim gören öğrenci sayısının da etkinliği unutulmamalı.

"Sosyal alanda da etkin akademik alanda da etkili öğrenciler yetişecek"

Tek yönlü başarı ile bir yere varılamayacağını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal alanda etkin olmayan öğrenci akademik alanda istediği başarıyı elde etse de başarı oranı bir süre sonra düşüyor.

Bizler, hem sosyal alanda hemde akademik alanda başarılı gençlerin yetişmesi mücadelesini veriyoruz. Eğitim ve öğretimde yakaladığımız başarıda okul kültürü de büyük önem arz etmekte öğretmen-öğrenci-veli hep birlikte başarı ortalamasını değerler eğitimi ile de arttırarak devam ettireceğiz."

(EÖ-AÖ-Y)



02.05.2017 12:56:47 TSI

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