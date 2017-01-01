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Karayolları Selim-Sarıkamış arasını sıcak asfalt yapıyor



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce sıcak asfalt çalışmaları ısınan hava ile birlikte yeniden başladı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, Kars-Selim-Sarıkamış arasında asfalt çalışmalarını kaldığı yerden başlattı. Karayollarınca Selim-Sarıkamış arası yolun bir kısmı trafiğe kapatılarak kazı çalışmaları yapılıyor. Kars-Selim-Sarıkamış toplam proje uzunluğu 71 kilometre Bölünmüş Yol (BY) olan Kars-Selim-Sarıkamış yolu üzerinde Sathi Kaplama Üzeri Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) yapılacak. Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı çalışmalarla Kars'ın bütün yollarının sıcak asfalt yapılması hedefleniyor.

Özellikle AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olmasının ardından daha da hızlanan çalışmalar vatandaşları da memnun ediyor.

Kars'ın yıllarca özlemini çektiği yatırımların AK Parti hükümetleriyle geldiğini ifade eden vatandaşlar, Ahmet Arslan'ın bakan olmasıyla birlikte hükümet yatırımlarının daha da hızlandığını belirttiler.

(IÇ-Y)



08.05.2017 16:24:54 TSI

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