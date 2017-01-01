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Öz: "Milletimizin emrindeyiz"

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:27
Öz: "Milletimizin emrindeyiz"
Öz: "Milletimizin emrindeyiz"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrasında ilçelere teşekkür ziyaretlerine devam ediyor.
AK Parti İl teşkilatından Abdurrahman Tekintongaç, Nuh Şenol, Yakup Yazıcı, Mustafa Ören, Mehmet Yıkılmaz ve Necdet Yaylalı ile birlikte Aşkale ve Çat İlçe teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Mehmet Emin Öz, 16 Nisan halk oylaması öncesinde yapılan özverili çalışmalara teşekkür etti.
"TEŞKİLATLARIMIZ ÖZVERİYLE ÇALIŞTI"
16 Nisan halk oylamasında sandıktan 'EVET' çıkmasında AK Parti ilçe teşkilatlarının büyük rolü olduğunu söyleyen Başkan Öz, "Avrupalılar ülkemizin eski sistemle boğuşmasından yana olduklarından 'HAYIR' kampanyasına güçlü bir destek verdiler. İstediler ki Türkiye istikrarsızlaşsın ama bu oyun AK Partili teşkilatların özverili çalışmasıyla bozuldu" dedi.
"HALK DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE DEDİ"
'Hayır' kampanyasını yürütenlerin her türlü yalana başvurmaktan çekinmediğinin altını çizen Başkan Öz, halkın doğru bilgi almasının engellenmeye çalışıldığı süreci geceli gündüzlü çalışarak aştıklarını söyledi. AK Parti teşkilatlarının Avrupa desteğinde yürütülen kirli 'Hayır' kampanyasını, etkili çalışma ve doğru anlatım yöntemiyle çürüttüğünü belirten Öz, "Halkımıza niçin 'Evet' demesi gerektiğini çok iyi anlattığımızı düşünüyorum. İnsanlarımız sandığa gittiğinde tercihini 'Evet'ten yana yaptıysa bunda elbette teşkilatlarımızın büyük bir başarısı söz konusudur. Bu nedenle çalışma arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. AK Parti 'daha güçlü Türkiye' diyen milletimize hizmet etmeyi sürdürecektir. Bizim davamız koltuk değil, ülkemizin bekasıdır. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir" diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

10.05.2017 12:35:30 TSI
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