YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gediz'de maden şehitleri için mevlit okutuldu

Gediz'de maden şehitleri için mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesi Gökler beldesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan feci maden kazasında şehit olan 301 madenci ve tüm maden şehitleri için Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şubesince mevlid-i şerif okutuldu.

Gökler beldesinin 7 camisindeki mevlit programına Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı Abdullah Yeşilyurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, maden işçileri ve belde halkı katıldı. Okutulan mevlit ve duaların ardından cami çıkışında cemaate meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı Abdullah Yeşilyurt, okutulan mevlid-i şerif ve duaları bugüne kadar şehit düşen tüm işçilerin ruhlarına hediye ettiklerini belirterek," Bizler 3 yıl önce Soma'da yaşanan acıyı burada derinden hissettik. Tüm şehit ailelerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah bu tür acıları ülkemize bir daha yaşatmasın, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.(MA-EFE)



13.05.2017 19:08:38 TSI

NNNN

