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Yeni saat kulesine çevre düzenlemesi yapıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 16:04
Yeni saat kulesine çevre düzenlemesi yapıldı
Yeni saat kulesine çevre düzenlemesi yapıldı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde oluşturduğu meydanda peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştirdi.
Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, peyzaj çalışmaları kapsamında orta refüjlerde ve yeni düzenleme yapılan alanlarda mevsimlik bitki dikimi gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Kılıçarslan Mahallesi Hürriyet Caddesi ile İznik Caddesi'nin girişinde bulunan saat kulesi etrafının toprak tesviyesini yapan ekipler bitkilendirme çalışmalarının ardından çimlendirme işlemlerini gerçekleştirdi.
Öte yandan Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mezarlıklar Birimi, ilçe genelinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için mezarlıkların bakım ve temizliğini düzenli olarak yapıyor. Ekipler çalışmalar kapsamında 70 mezarlıklarda ağaç budama, ot biçme, temizlik, bakım ve onarımı işlemi yaptı.
(GY-Y)

16.05.2017 16:04:01 TSI
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