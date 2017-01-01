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Başkan Kurt Kırımlı soydaşlara destek verdi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Rusya'nın Kırım işgali karşısında dünya çapında başlatılan imza kampanyasına katıldı.

Eskişehir Kırım Derneği tarafından Odunpazarı Meydanında açılan standa giden Başkan Kurt, başlatılan imza kampanyasına destek verdi. Kırım Tatarlarına yapılan her türlü haksızlığın karşısında olduğunu ifade eden Başkan Kurt, Kırımlı vatandaşların haklı mücadelesinde her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Tüm dünyada başlatılan imza kampanyasının etkili olacağına inandığını belirten Başkan Kurt, "1944 Kırım sürgününde hayatlarını kaybeden tüm soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için sonuna kadar direneceğimizi bir daha vurgulamak istiyorum" diye belirtti.

(MK-



21.05.2017 11:39:35 TSI

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