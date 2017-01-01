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Evde bakım yaşlılarına Şanlıurfa gezisi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, evde bakım hizmetleri verdiği yaşlıları Şanlıurfa gezisine götürdü. Kayapınar Belediyesi Başkanı Mustafa Kılıç'ın talimatı ile 19 Mayıs Gençlik Bayramında Şanlıurfa'ya götürülen 20 yaşlı vatandaş, ilk kez Balıklıgöl ve tarihi mekanları görme fırsatı buldu.

Kayapınar Belediyesi tarafından üç aydan bu yana verilen yaşlılara yönelik evde bakım hizmeti kapsamında sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Bu kapsamda, yatağa bağımlı olmayan yaşlılara yönelik Şanlıurfa gezisi düzenlendi. Sabah saatlerinde evlerinden servislerle alınan yaşlılar, Kayapınar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Evde Bakım Merkezi'ne getirildi. Burada, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz Cebe tarafından karşılanan çoğunluğu 70 yaşın üzerinde olan vatandaşlar, Kayapınar Belediyesine ait araçla Şanlıurfa'ya götürüldü. Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri personelleri nezaretinde başta Balıkgöl olmak üzere Hz. Eyyüp makamı ve birçok tarihi mekanı ziyaret eden yaşlılara şehir turu atıldı. Yaşlılara araçlarla Şanlıurfa turu yaptırıldıktan sonra Balıklıgöl yerleşkesindeki bir lokantada yemek ve çay ikram edildi.



"Yaşlılarımız baş tacımızdır"

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, yalnız yaşayan yaşlıların psikolojik desteğe de ihtiyacının olduğunu vurgulayarak, "Belediye olarak görev başladıktan sonra evde bakım hizmetlerine başladık. Yardıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlı insanlarımıza kol kanat germek adına başlattığımız hizmetlerimizden 40 yaşlımız istifade ediyor. Bu sayıyı giderek artıyor. Devletimiz ve kurumumuz her daim onların yanında olacaktır. İyi ve kötü günlerinde yalnız bırakmayacağız. Sosyal Belediyecilik hizmetlerimiz tüm yönüyle sürecek" dedi.



"Programlarımız devam edecek"

Gezide yaşlılara refakat eden Kayapınar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz Cebe ise, "Yaşlılarımız baş tacımız" sloganı ile Kayapınar ilçe sınırları içerisinde oturan 40 yaşlının evde bakım hizmetlerinden yararlandığını belirterek, "Yaptığımız ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarımız Şanlıurfa'ya gitmek istediklerini bize illettiler. Bizde onların bu taleplerini Belediye Başkanımız Mustafa Kılıç Bey'e ilettik. Kendisi de programı düzenlememizi istedi. Hayatlarından ilk kez dışarı çıkan yaşlılarımızı Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarını gezdirdik. Çok keyifli geçti. Yaşlı vatandaşlarımız geziden oldukça mutlu oldular. Geziye katılan yaşlı vatandaşlarımız Belediye Başkanımıza duacı oldular. Yaşlı vatandaşlarımıza yönelik programlarımız devam edecektir" diye konuştu.



"İlk kez belediye bize değer verdi"

Geziye katılan yaşlılar da, Uzun süreden bu yana ilk kez dışarı çıktıklarını ifade ederek, "Çoktandır evden çıkamıyorduk. Özellikle Şanlıurfa'yı ve Balıklıgöl'ü görmeyi çok istiyorduk. Belediye Başkanımız sayesinde Şanlıurfa'yı ve Balıklıgöl'ü görebildik. Allah ondan binlerce kez razı olsun. İlk kez bir belediyenin bize yani yaşlılara değer verdiğini gördük. Allah Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" ifadelerinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



21.05.2017 16:50:07 TSI

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