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Valiler Aizonai Antik Kenti'ne hayran kaldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katılmak üzere Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine gelen Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım ile Uşak Valisi Ahmet Okur, Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir eşliğinde Aizonai Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Valiler, dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınağı, dünyanın ilk örneklerinden Stadyum-Tiyatro kompleksine sahip ikinci Efes olarak adlandırılan Aizonai Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Ziyarette Çavdarhisar Kaymakam Kadir Yurdagül, Müze Müdürü Metin Türktüzün de yer aldı.

Dünyanın ilk borsasının kurulduğu antik kentte incelemelerde bulunan Vali Nayir, Vali Okur ile Vali Yıldırım'a Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Aizonai Antik Kenti'nin Kazı Grubu Başkanı Prof. Dr. Elif Özer Aizonai Antik Kenti ve devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. (EFE)



24.05.2017 12:13:11 TSI

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