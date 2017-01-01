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'Ziyafet Sofrası' AKM'de tiyatro severlerle buluştu



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen 'Ziyafet Sofrası' isimli tiyatro oyunu ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Kültür Sanat Etkinlikleri Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen 'Ziyafet Sofrası' isimli tiyatro oyunuyla devam etti. Hikayesini Osman Nuri Topbaş'ın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini ise Osman Doğan üstlendi. Karınlarını doyurmak için gittikleri dergahta manevi bir ziyafetle karşılaşan 2 arkadaşın hikayesini anlatan oyun AKM'de tiyatro severlerle buluştu. Seyirciler tiyatro bitiminde göz dolduran bir performans sergileyen oyuncuları ayakta alkışladı. Oyun; soğuk bir kış gününde Üsküdar'da yolu Hüdai dergahına düşen iki sarhoş; Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal'in hikayesini anlatır. Karınlarını doyurmak için geldikleri dergahta manevi bir ziyafetle karşılaşan Kemaller, yeni bir yaşamı tanımaya başlarlar. Ön yargılar ve çekinceler, yılların verdiği alışkanlıklar bilgisizlik ile birleşince, yaşadıkları büyük değişim de komik olaylara sahne oldu.

(BCT-Y)



24.05.2017 14:18:42 TSI

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