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Bartın Üniversitesi'nde Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi'nde proje hazırlama kültürünün ve Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla proje pazarı etkinliği gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Bartın Sektörel Kalkınma ve İş Birliği Kurulu tarafından "Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Öğrenciler ve araştırmacıları ilgili sanayi kuruluşu ve kurum temsilcileriyle bir araya getiren etkinlikte projeler sergilendi. Gerçekleştirilen toplantılarda ise projeler hazırlama kültürü ve destekleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan Bartın Sektörel Kalkınma ve İş Birliği Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Türkiye'nin ihracatı ile ilgili bilgilere yer vererek "Ülkemizin ihracatı daha çok kar oranı düşük ürünler üzerinden olmaktadır. Bundan kurtulmanın ve ihracatımızın artması için Ar-Ge projelerinin çoğalması hayati öneme sahiptir. Ülkemiz tank, helikopter üretebilecek kadar milli teknolojiye sahiptir. Bir ürünü donanımından yazılımına kadar milli olması durumunda ülkemiz bundan büyük fayda sağlayacaktır. Bundan dolayı öğrenci, araştırmacı ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi ve Ar-Ge projeleri üretmesi gerekiyor." dedi.

Proje hazırlama kültürü anlatıldı

Proje pazarı etkinliğinde kurum ve kuruluş temsilcileri de bilgiler aktardı. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Başkanı Halil Balık, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Abdurrahman Usta, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bartın İl Müdürü Adnan Aslan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik ve Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatör Yardımcısı Cevdet Duran bir konuşma yaptı.

Sergide, 53 proje yer aldı

Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 53 proje yer aldı. Çalışmaların içeriği hakkında katılımcılara bilgiler aktarılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

(AY-RFK-Y)



25.05.2017 17:32:17 TSI

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