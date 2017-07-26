ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TKÜUGD: ''Dilde, fikirde, işte birlik''

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:48
TKÜUGD: ''Dilde, fikirde, işte birlik''
TKÜUGD: ''Dilde, fikirde, işte birlik''

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Yalova'da 20-21-22 Temmuz 2017 tarihlerinde Yalova Halil İnalcık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 11. Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşması gerçekleştirildiğini bildirdi.
YAFEM 20. Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında Kırım, Suriye ve Irak Türkmenleri, Afganistan, Azebaycan, Kazakistan, Bulgaristan, Romanya, Batı Trakya Türkleri sözde Ermeni iddiaları ve Karabağ'da Türklere uygulanan soykırım başta olmak üzere, Ortadoğu'dan Kafkaslar'a, Balkanlar'dan Orta Asya'ya uzanan Tük Kültür Coğrafyası'nın temel sorunlarını 11. Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşmasında ele aldı.
Toplantıda yaşanan sorunlara ilişkin deklarasyon hazırlandı.
Birlik içinde olunması gerektiğinin belirtildiği deklarasyonda, yaşanan sorunların çözümlerine yönelik fikirler ortaya atıldı.
(AY)

26.07.2017 18:49:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TKÜUGD: &quot;Dr. Sadık Ahmet'i unutmadık&quot;
YEREL

TKÜUGD: "DR. SADIK AHMET'İ UNUTMADIK"
Bartın Valisi Dirim, gazetecilerle tekne turunda buluştu
YEREL

BARTIN VALİSİ DİRİM, GAZETECİLERLE TEKNE TURUNDA BULUŞTU
15. Ahşap Tekne ve Yat Festivali'ne büyük ilgi
YEREL

15. AHŞAP TEKNE VE YAT FESTİVALİ'NE BÜYÜK İLGİ