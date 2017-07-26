TKÜUGD: ''Dilde, fikirde, işte birlik''
(Fotoğraflı)
Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Yalova'da 20-21-22 Temmuz 2017 tarihlerinde Yalova Halil İnalcık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 11. Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşması gerçekleştirildiğini bildirdi.
YAFEM 20. Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında Kırım, Suriye ve Irak Türkmenleri, Afganistan, Azebaycan, Kazakistan, Bulgaristan, Romanya, Batı Trakya Türkleri sözde Ermeni iddiaları ve Karabağ'da Türklere uygulanan soykırım başta olmak üzere, Ortadoğu'dan Kafkaslar'a, Balkanlar'dan Orta Asya'ya uzanan Tük Kültür Coğrafyası'nın temel sorunlarını 11. Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşmasında ele aldı.
Toplantıda yaşanan sorunlara ilişkin deklarasyon hazırlandı.
Birlik içinde olunması gerektiğinin belirtildiği deklarasyonda, yaşanan sorunların çözümlerine yönelik fikirler ortaya atıldı.
(AY)
26.07.2017 18:49:52 TSI
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