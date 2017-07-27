YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fatsa'da ölü yunus karaya vurdu

Fatsa'da ölü yunus karaya vurdu



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ölü yunus karaya vurdu.

Fatsa sahili yakınlarında karaya vuran ve 200 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen yunus balığında yara ve darbe izleri bulundu. Yunus, Fatsa Belediyesi temizlik ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Vatandaşlar, yunus balığının diğer büyük balıklar tarafından yaralandığını ve sonrasında telef olduğunu belirtti.

(AA-SLH)



27.07.2017 15:18:03 TSI

NNNN

