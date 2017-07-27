Fatsa'da ölü yunus karaya vurdu
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ölü yunus karaya vurdu.
Fatsa sahili yakınlarında karaya vuran ve 200 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen yunus balığında yara ve darbe izleri bulundu. Yunus, Fatsa Belediyesi temizlik ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Vatandaşlar, yunus balığının diğer büyük balıklar tarafından yaralandığını ve sonrasında telef olduğunu belirtti.
(AA-SLH)
27.07.2017 15:18:03 TSI
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