Hazırlık maçında Şanlıurfaspor - Elazığspor'u 2-0 mağlup etti
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Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Erzurum hazırlık kampında 3 hazırlık maçı oynayan Elazığspor son maçını TFF 1. Ligden düşen ve yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor ile oynadı. Karşılaşma Şanlıurfaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Palandöken Yüksek İrtifa 1 No'lu sahada oynanan hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda daha atak bir futbol sergileyen Şanlıurfaspor, Elazığspor Kaptanı Onur Güney'in ters bir vuruşla kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve 90 + 2'de Okan Şahingöz'ün attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Öte yandan, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de maçı izleyenler arasında yer aldı.
(SK-AA-Y)
30.07.2017 20:27:11 TSI
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