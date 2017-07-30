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Hazırlık maçında Şanlıurfaspor - Elazığspor'u 2-0 mağlup etti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Erzurum hazırlık kampında 3 hazırlık maçı oynayan Elazığspor son maçını TFF 1. Ligden düşen ve yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor ile oynadı. Karşılaşma Şanlıurfaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Palandöken Yüksek İrtifa 1 No'lu sahada oynanan hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda daha atak bir futbol sergileyen Şanlıurfaspor, Elazığspor Kaptanı Onur Güney'in ters bir vuruşla kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve 90 + 2'de Okan Şahingöz'ün attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de maçı izleyenler arasında yer aldı.

(SK-AA-Y)



30.07.2017 20:27:11 TSI

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