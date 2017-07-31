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Yahyalı doğalgaza kavuşuyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:15
Yahyalı doğalgaza kavuşuyor
Yahyalı doğalgaza kavuşuyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Şehirleşme yolunda önemli adımlar atılan Yahyalı'da haftasonu doğalgaz alt yapısı temel atma töreni yapılacak.
Tören öncesinde yapılacak hazırlıklar için daire müdürleri ile toplantı düzenleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, burada yaptığı konuşmada ilçede iki yıl içinde önemli çalışmaların yapılacağını belirtti. Başkan Öztürk, "İlçemiz adına çok güzel işlere tanıklık edeceğiz. Doğalgaz Develi ilçemize geldi. O hat üzerinden Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerine doğalgaz bağlanacak. Biz bu hafta Cuma günü Doğalgaz'ın temelini atacağız. 2017 yılı içerisinde 13 mahallemize doğalgaz bağlanmış olacak. Önümüzdeki günlerde ilçemiz adeta şantiyeye dönecek. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze, Fen İşler Müdürlüğümüze, Park Bahçe Müdürlüğümüze, Zabıta Müdürlüğümüze, Temizlik işleri Müdürlüğümüze ve tüm birimlerimize yoğun bir iş temposu olacak. Bize gayret etmek düşüyor. Doğalgaz çalışmasının hemen ardından Meydan Projemiz başlayacak. Bu proje çalışması 4 ay bir süre zarfında yapılacak. Dağbağlı TOKİ Projemizin ihalesi yapıldı. Yakında çalışmalar başlayacak. Kapuzbaşı Şelaleleri için Master Planı hazırlanmaya başlandı. Master Planı çerçevesinde 2018 ve 2019 yıllarında ilçemizde önemli çalışmalar yapılacak. Ve her ne kadar bizim işimiz olmasa da 75 yataklı Devlet Hastanesi ile ilgili çalışmalarımız var. Zaman zaman Devlet Hastanesi Projesi iptal edildi diye söylentiler çıkardılar. İnsanlar konuşadursun biz eserlerimizle konuşacağız. Devlet Hastanesi projesi, TOKİ Projesi, Doğalgaz, Kapuzbaşı Master Planı projelerimizle bizi sevmeyenlere, yapılan hizmetleri çekemeyenlere, biz eserlerimizle cevap vereceğiz. Bizim iddiamız ve bu ilçeye sevdamız var. Allah Rızası için, ilçemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.
(SK)

31.07.2017 15:17:29 TSI
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