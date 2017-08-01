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Manavgat Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

01 Ağustos 2017 Salı, 11:15
Manavgat Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Manavgat Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyespor, 27 kişiden oluşan tam kadrosuyla sezonun ilk antrenmanını Manavgat Atatürk Stadyumunda yaptı.
2017-2018 yılı futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Manavgat Belediyespor, 27 kişiden oluşan tam kadrosuyla sezonun ilk antrenmanını Manavgat Atatürk Stadyumunda yaptı. Yeni sezon öncesi 12 dış transfer ile kadrosunu güçlendiren Manavgat Belediyespor, Teknik Direktör Harun Aydoslu yönetiminde düz koşu yaptıktan sonra açma ve germe hareketleriyle idmana devam etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de hazır bulunduğu antrenmanda, futbolcular için dualar eşliğinde kurban kesildi. İdman sonrasında futbolcularla tek tek ilgilenen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, takıma yeni katılan oyuncuların daha önceki kariyerlerinde şampiyonluklar yaşadığını söyledi. Başkan Sözen, "Güzel bir seyirci kitlemiz ile başarılı bir sezon geçireceğimizi belirtmek istiyorum. Hissettiğimiz ve kenetlendiğimiz zaman bu kente şampiyonluğun geleceğine yürekten inanan birisiyim. Yeni sezonumuzun hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

01.08.2017 11:16:50 TSI
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