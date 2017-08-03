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Subaşıoğlu Merkezefendililer ile buluşacak



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu 5 Ağustos'ta vatandaşlarla buluşacak.

Merkezefendi Belediyesi'nin Mart ayından bu yana her ayın ilk Cumartesi günü gerçekleştirdiği 'Sizi Dinliyoruz' buluşmaları devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu 5 Ağustos saat 11.00 ile 13.00 arasında Merkezefendililerle belediye binasında bir araya gelecek. Merkezefendililer ile belediye binasında bir araya gelecek olan Başkan Subaşıoğlu, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek kendilerini dinliyoruz. Onların istekleri ve şikâyetleri doğrultusunda Merkezefendimiz için çalışmalarımızı yapıyoruz. Merkezefendilileri 5 Ağustos Cumartesi günü belediye binasına bekliyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



03.08.2017 15:50:46 TSI

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