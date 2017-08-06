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Vali Azizoğlu, yangın yerinde incelemelerde bulundu

06 Ağustos 2017 Pazar, 10:55
Vali Azizoğlu, yangın yerinde incelemelerde bulundu
Vali Azizoğlu, yangın yerinde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, orman yangınının meydana geldiği Oltu ilçesine bağlı Yukarıçamlı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yukarıçamlı Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 16. 00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Oltu Orman İşletmesi Yangın Söndürme ekipleri ve AFAD ekiplerinin de müdahale ettiği yangının söndürülmesi için Yukarıçamlı Mahallesi sakinleri de destek verdi.
Arazinin engebeli ve ulaşımın olmaması nedeniyle 4 kilometrelik yol açılarak yangına güçlükle müdahale edildi ve kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Oltu ilçesindeki orman yangınını haber alır almaz Yukarıçamlı Mahallesine giderek incelemelerde bulundu.
İlçe Kaymakamı Şenol Turan ve Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek'ten bilgiler alan Vali Azizoğlu, ilçe halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Öte yandan yangında 5 hektarlık orman alanının yandığı herhangi yaralanma ve can kaybının olmadığı belirtildi.
(AA-AA-Y)

06.08.2017 10:57:38 TSI
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