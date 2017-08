YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mezar Taşçıları esnafına özel site

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf siteleri ile esnaflara ayrı bir misyon ve vizyon kazandırdıklarını ve bu sayede esnaf dostu belediye olarak bilindiklerini ve 2018 yılı yatırım planlamasında da yine esnafa yönelik çalışmalar sergileyeceklerini söyledi.

İlçenin ayrı bölgelerindeki esnafları her vesile ziyaret eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaflara yönelik çalışmalarından dolaylı teşekkür edildiğini, esnaf sitelerinin ülkeye örnek olduğunu diğer şehirlerdeki esnaf odalarınca bu projeler hakkında kendilerinden bilgi istendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyemiz esnaf dostu bir belediye olarak hem bizleri hem de hizmet verdiğimiz tüketiciler için önemli çalışmaları yerine getirmektedir. Kapalı semt Pazar yerleri, Hurdacılar sitesi, İnşaat Malzemesi Satıcılar sitesi, Çelik Eşya üretici ve satıcılar sitesi, Peynirciler sitesi gibi siteler aslında esnafa ve tüketiciye verilen önemin bir ifadesidir. Esnafa yapılan her yatırım kazancımızı artırmaktadır. Aslında yapılan yol, kaldırım, meydan düzenlemesi, ışıklı kavşaklar dahi esnafa gelir olarak yansımaktadır. Çünkü pürüzsüz ve güvenli ulaşım ticaret akışı hızlandırmaktadır. İmarlı yapılaşma ticareti artırmaktadır. Meslek Edindirme kursları Esnafın ticaretini artırmaktadır. Dolayısı ile ilçeye yapılan her yatırım esnafın gelirini artırmaktadır. Kayseri bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir merkez. Yerel yönetimler şehrin prestijini arttıracak çalışmalara imza atmalıdır."

Taşçılar ve Mezarcılar Derneğine bağlı esnaflar yeni bir site inşa edeceklerini ve bu esnaf sitesinde site temel kazı, dükkanların temel inşası, çevre düzenlemesi, otopark ile sosyal tesis binasının Melikgazi Belediyesince inşa edileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, çok merkezli çarşı ilkeli şehircilik anlayışı esnafın yüzünü daha da güldüreceğini ve üreten, kazanan ve kazandıran bir şehir olarak projeleri sıra ile yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

