Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü İhsan Kaymak, Emet ilçesinde üreticileri sektörel gelişmeler ve verilen hibe destekleri hakkında bilgilendirdi.

Kaymak, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması hakkında katılımcıları bilgilendirildi.

Kaymak, Kütahya'da 2013 yılından günümüze ödenen yaklaşık 59 milyon liralık hibe ile 753 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

İhsan Kaymak, 184 genç çiftçinin ve 30 kadın girişimcinin projelerinin desteklendiğini, doğru yatırım ve müdürlükler ile koordineli çalışmalar kapsamında çağrı dönemlerinde hibe ve desteklerden her vatandaşın yararlanabileceğini ifade etti.(EFE)



09.08.2017 19:31:25 TSI

