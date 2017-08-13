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Bin 6 çocuk basketbol eğitimi alıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından açılan yaz spor okulu basketbol branşında bin 6 çocuk eğitim alıyor.

Milli takım ve kulüp takımları düzeyinde büyük başarıların kazanıldığı basketbola ilgi artıyor. Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce açılan yaz spor okulunda, basketbol en çok ilgi gören branşların başında geldi. Muratpaşa Belediyesi yaz spor okulunda bin 6 çocuk basketbol eğitimi alıyor. Çocuklar, Muratpaşa Belediyesi'nin sporun kitleselleşmesi için Güzeloba, Dilşad Refizade ve Namık Kemal İlkokulları ile Ermenek Ortaokulu'na yaptığı spor salonlarının yanı sıra 4 spor tesisinde iki ayrı grup halinde 5 antrenör gözetiminde basketbol öğreniyor.

(SÇ-SÇ-Y)



13.08.2017 11:41:29 TSI

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