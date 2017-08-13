ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bin 6 çocuk basketbol eğitimi alıyor

13 Ağustos 2017 Pazar, 11:38
Bin 6 çocuk basketbol eğitimi alıyor
Bin 6 çocuk basketbol eğitimi alıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından açılan yaz spor okulu basketbol branşında bin 6 çocuk eğitim alıyor.
Milli takım ve kulüp takımları düzeyinde büyük başarıların kazanıldığı basketbola ilgi artıyor. Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce açılan yaz spor okulunda, basketbol en çok ilgi gören branşların başında geldi. Muratpaşa Belediyesi yaz spor okulunda bin 6 çocuk basketbol eğitimi alıyor. Çocuklar, Muratpaşa Belediyesi'nin sporun kitleselleşmesi için Güzeloba, Dilşad Refizade ve Namık Kemal İlkokulları ile Ermenek Ortaokulu'na yaptığı spor salonlarının yanı sıra 4 spor tesisinde iki ayrı grup halinde 5 antrenör gözetiminde basketbol öğreniyor.
(SÇ-SÇ-Y)

13.08.2017 11:41:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Minik Özge yeni protezine kavuştu
YEREL

MİNİK ÖZGE YENİ PROTEZİNE KAVUŞTU
Avukatlara sosyal tesis müjdesi
YEREL

AVUKATLARA SOSYAL TESİS MÜJDESİ
Muratpaşa'da 2 bin 112 vatandaşa diyetisyen hizmeti
YEREL

MURATPAŞA'DA 2 BİN 112 VATANDAŞA DİYETİSYEN HİZMETİ
Uysal, Zeytinköy Bilim ve Eğitim Merkezi'nde
YEREL

UYSAL, ZEYTİNKÖY BİLİM VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE
Karagöl Şenliğinde Keçi Kırkma yarışması
YEREL

KARAGÖL ŞENLİĞİNDE KEÇİ KIRKMA YARIŞMASI
AK Parti Kepez'de Mayıslar yeniden aday olmayacak
YEREL

AK PARTİ KEPEZ'DE MAYISLAR YENİDEN ADAY OLMAYACAK
Turunç Masa 259 bin 728 başvuru aldı
YEREL

TURUNÇ MASA 259 BİN 728 BAŞVURU ALDI