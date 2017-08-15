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Meram'da halk toplantıları devam ediyor



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan vatandaşların istek ve taleplerine daha hızlı çözüm üretmek amacıyla düzenlenen Halk Toplantıları sürüyor.

Meram Kaymakamlığı ve Meram Belediyesi'nin iş birliğiyle vatandaşların sorunlarına daha hızlı çözüm üretmek amacıyla düzenlenen Meram Halk Toplantıları devam ediyor. 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda düzenlenen toplantıya Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkan Vekili Halit Bulut, Başkan Yardımcıları, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran ile Ayanbey, Dere Aşıklar, Dere Camiikebir, Durunday, Gülbahçe, Köyceğiz, Lalebahçe, Selam ve Yorgancı mahallelerinden muhtarlar, mahalle temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



"Mahallinde dinlemek yönetim prensibimiz"

Toplantının başında konuşma yapan Meram Kaymakamı Resul Çelik, "İlçemizde 115 mahalle var. Mahalline giderek vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeyi bir yönetim prensibi olarak kabul ediyoruz. Bu vesileyle her ay gruplandırma yaptığımız mahallelerin muhtar ve vatandaşlarıyla bir araya geliyoruz. Yürütmekte olduğumuz kamu hizmetlerinin kalite ve nitelik değerlendirmesini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın dilek, istek ve temennilerini bize gelmelerine gerek kalmadan yerinde kendilerinden dinlemek için bu toplantıları düzenliyoruz" dedi.



"Çözüm için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Halk toplantılarından verimli sonuçlar alındığına dikkat çeken Kaymakam Çelik, "Şu ana kadar yaptığımız toplantılarda dile getirilen konular, bizim söylemek istediklerimiz ve vatandaşlarımızın bize ilettiği konular arkadaşlarımız tarafından hem kayıt altına alınıyor hem de takip ediliyor. En iyi şekilde sonuçlandırılması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle her başlık altında; belediye hizmetleri, güvenlik, eğitim, sağlık ve diğer alanlarda halkımızın isteklerini, şikayetlerini ya da önerilerini bu toplantılarda dinlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeşitli konulardaki taleplerini ileten muhtar ve vatandaşlar ise, belediye hizmetlerinden memnuniyetini ifade ettiler.

(AH-Y)



15.08.2017 12:10:47 TSI

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