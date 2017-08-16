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KKDGC Başkanı Daşdelen'in Fetih mesajı



KARS (İHA) - Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Kars'ın Selçuklu Türkleri tarafından fethinin 953. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Daşdelen, mesajında, Alparslan'ın Büyük Selçuklu tahtına geçmesiyle birlikte, Anadolu'ya yapılan akınların tekrar hız kazandığını belirtti.

Nitekim Alparslan'ın 1064 yılında büyük bir orduyla Azerbaycan'a gelerek Gürcistan'ı tamamen fethettiğini ifade eden Daşdelen, "Doğu Anadolu sınırlarındaki Bizans idaresini kabul etmiş bazı Gürcü ve Ermeni prensliklerini kendine bağlar. Devrin en güçlü surlarına sahip olduğu için fethedilemez denilen Ani Şehrini 1064 Ağustosunda ele geçirir. Ayrıca Kars ve Van da alınarak Türk topraklarına dahil edilir. 1066 yılından itibaren Gümüştegin, Afşin, Emir Sanduk gibi ünlü Türk komutanları Anadolu'ya akınlar düzenler. Bu akınlarda Türk kuvvetleri Orta ve Güney Anadolu'yu baştan başa geçer ve birçok şehri ele geçirir'' dedi.

Daşdelen, mesajında şunları kaydetti:

"Asırlardır Türk kanıyla sulanan, atalarımızca kurularak yüz binlerce şehit pahasına korunan, serhat şehir Kars ve çevresinin bir Türk yurdu olarak tüm dünyaya kabul ettirilmesinin 953'ncü yılını, 16 Ağustos 1064 tarihindeki aynı gurur ve heyecanını yaşayarak kutluyoruz. Bugün sadece bir şehrin veya bölgenin fethedildiği gün değil, aynı zamanda ortaçağın en önemli olaylarından biri olan, Anadolu'nun fethi ve Türkleşmenin başlangıcı sayılan, kendilerine yeni bir yurt arayan atalarımızın, güzel Anadolu'muzun kapılarını açtıkları ve onu ebedi bir Türk yurdu haline getirmeye başladıkları gündür."

(IÇ-Y)



16.08.2017 09:46:57 TSI

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