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Evlioğlu; "Aydın birinci derece deprem bölgesi"



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın ve yöresi birinci derecede deprem bölgesi kapsamında yer aldığını belirten Jeofizik Mühendisleri Aydın İl Temsilcisi Necdet Evlioğlu, bazı mevzuatlarda değişiklikler yapılmasına rağmen yine tam ve doğru bir şekilde mevzuatlara depremselliğin işlenmediğini savundu.

Türkiye'nin 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depreminin ardından yapılarda yeni yönetmenliklere gidildiğini belirten Evlioğlu, Aydın ilinin büyükşehir kapsamına alınmasıyla yapı mevzuatların daha da derinlik kazandığını ifade etti.

Ege de son zamanlarda yaşanan depremlerin olağan olduğu ve bölgenin konumu gereği buralarda daha da büyük şiddetli depremlerin beklendiğini ifade eden Evlioğlu, "Aydın'a bakıldığın da belediyelerin jeoloji ve jeofizik mühendislerinin ortak raporunu istemesine rağmen halen çözümlenmemiş problemlerle karşılaşılıyor. Bu belediyelerimizin hepsi aynı zemin üzerine oturmaktadır. Onların zeminleri birbirinden farklı değildir. Dolayısıyla belediyelerin sınırları içinde yaşayan insanlar günümüz biliminden teknolojisinden yaralanmalı ve gerçek mevcuda uymalıdır. Depremde en önemli şey yattığında rahat uyumaktır. Benim binam sağlam, benim projelerim düzgün, benim evimin projeleri günümüzün bilimsel çalışmalarına uygundur, olgusuna sahip iseniz rahat uyursunuz. Önemli olan insanın dişinden tırnağından biriktirerek yaptırdığı evinde rahat uyumasıdır" diye konuştu.

(HÇ-MB-Y)



17.08.2017 11:29:19 TSI

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