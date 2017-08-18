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Yaprağa yeniden hayat veren kadın

- Yerden topladığı ağaç yapraklarına birçok işlemin ardından resimler çizerek renklendiriyor

- Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü mezunu Belma Usluoğlu:

- "Düşen bir yaprak görünce artık ona sadece düşen bir yaprak gözüyle bakmıyorum"



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ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Belma Usluoğlu, yere düşen yaprak tanelerine adeta yeniden hayat veriyor. Usluoğlu, yerden topladığı ağaç yapraklarına resimler çizerek onları renklendiriyor.

Sanatçı Usluoğlu, üzerine basıp geçilen bir yaprağı, yaptığı sanat ile evlerin başköşelerine taşıyor. Ormanları gezerek uygun ağaç yapraklarını topladığını anlatan Belma Usluoğlu, "Eskişehir'de fidanlık ve regülatörden yaprakları topluyorum. Bu iş için en uygun yaprak, manolya yaprağı oluyor. Sert damarlı yapraklar her zaman daha sağlam oluyor. İnce yaprağın işi zor ama başarabildiğinizde harika işler çıkıyor. Düşen bir yaprak görünce artık ona sadece düşen bir yaprak gözüyle bakmıyorum. Çevremdeki insanlar da, 'artık düşen bir yaprağa basıp geçmiyoruz, ona bakıp geçiyoruz' diyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Yaprak hangi aşamalardan geçiyor?

Yaprakta el sanatının aşamalarından söz eden Usluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Topladığım yaprakları en az 3 ay en fazla 6 ay bekletmem gerekiyor. Bu süre, yaprağın kuruma aşaması. Daha sonra yaprağı fırınlıyorum, laklıyorum, daha sonra yaprağın üstünde işleme başlıyorum. Akrilik boya ile çizim ve boyama işlemlerini gerçekleştiriyorum. En çok ev ve siluet çalışmalarını seviyorum. Bunun yanında 2-3 yaprağın birleşmesinden oluşan objeler de yapıyorum. Mesela iki yaprağın birleşmesinden kelebek objesi yapabiliyorum. "

Usluoğlu, yaptığı eserleri internet üzerinden sattığını da söyledi.

(MY-MET-Y)



18.08.2017 10:00:27 TSI

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