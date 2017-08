YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatya'da yaşanan sulama suyu sıkıntısı

- CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:

- "Bu yüzyılda büyük bir ayıp yaşıyoruz"



MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya'da yaşanan sulama suyu sıkıntısı ile ilgili olarak, "Susuzluktan kıvranan çiftçi birçok noktada kanalizasyon suyuyla bahçesini sulamak zorunda kalıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar ve Alacakapı Mahallelerinde çiftçilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kiraz, Malatya'nın birkaç yıldır sulama suyu sorunu yaşadığını kaydederek, "40 derece sıcaklıkta, Malatya'nın toprakları tamamen çatlamış. Malatya'da çiftçisi isyan noktasına gelmiş. Bu bölgelerde yonca, çeşitli sebze ve meyveler üretiliyor. Sadece kayısı değil bu bölgenin geçimi. Kayısı ağaçlarının susuzluktan kuruduğunu, önümüzdeki yıllarda da meyve veremeyeceğini tespit ettik, gördük. Çiftçi ürettiği domatesten, biberden bir gelir elde edemiyor. Bunların hepsi kurumuş durumda. Bu bölge Medik Barajıyla sulama gerçekleştiren bir bölge, yeni bir arayış içerisine girilmeden Medik Barajı'nın bu bölgeleri sulaması mümkün değil. Çünkü büyük bir bölgeyi suluyor, suyun bu bölgelere gelmesi pek mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı. Vahşi sulama sisteminin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Kiraz, "Kesinlikle burada kapalı bir sisteme geçilmesi gerekiyor ki su daha tasarruflu şekilde kullanılabilsin ve bu bölgelere ulaşabilsin. Suyun bütün barajlarda azaldığını görüyoruz. Mutlaka barajlarımızı besleyecek önemli çalışmaların yapılması gerekiyor. Sorunlara gözümüzü kapatmakla bir yere varamayız. Sorunlarla yüzleşeceğiz ve çözüm arayacağız. Karakaya Baraj Gölü ve arıtma tesisine gelen suyun mutlaka arıtıldıktan sonra tekrardan kanala verilebilecek bir sistemin acile hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa günü kurtarmaya yönelik adımlarla bu sorunu çözemeyiz. Bu sorunla ilgili DSİ, Sulama Birliği'ni suçluyor. Sulama Birliği ise DSİ'yi suçluyor. Kurumlar suçu birbirinin üzerine atarak bu işin içinden sıyrılamazlar. Sulama Birlikleri ile DSİ'nin bir iletişim halinde çalışması gerekir. Sulama Birlik yönetimlerinin tek görevi de maaş alıp, çiftçilerden dönüm başına ücret toplayıp, maaşlarını alıp, resmi araçlarına binerek gezmek değil, maaşlarını alıp yan gelip yatmak değil, 'suyu biz mi içtik' demek değil, suyun bulunması noktasında hem DSİ'ye baskı yapılarak, önerilerin sunulmasında üzerlerine yüzde yüz görevler düşüyor. Hepsini göreve çağırıyoruz, sorumluluklarınızın farkına varın" şeklinde konuştu.

Kiraz, her yıl çiftçilerin sorununu dile getirdiklerini belirterek, "Kalıcı, günü kurtarmaya yönelik olmayan ve çiftçiyi rahatlatabilecek hiçbir adım atılmadığını görüyoruz. Sorunun her geçen gün daha da kronik hale geldiğini, çözülemez hale geldiğini görüyoruz. Susuzluktan kıvranan çiftçi birçok noktada kanalizasyon suyuyla bahçesini sulamak zorunda kalıyor. Bu aslında çiftçinin sorunu değil, çiftçiyi bu hale getirenlerin ayıbı. Bu yüzyılda büyük bir ayıp yaşıyoruz. Bu ayıbın bir an önce giderilmesi lazım" diye konuştu.

