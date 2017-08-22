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GASKİ burgulu hidroelektrik santrali projesi ile 1.'lik ödülünü aldı



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GAZİANTEP (İHA) - Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından 3.'üncüsü düzenlenen "Etkin Belediyeler" proje yarışmasında ödülünü alan belediyeler belirlendi.

Yarışmaya başvuran belediyelerden, gerekli şartları yerine getirip 'Değerlendirme Kurulunca' değerlendirmeye alınan, toplam 76 belediye ve bağlı kuruluşu 137 proje ile katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından belediyelerin katıldığı, Ankara Green Park Otel'de düzenlenen ödül töreninde,çevre ve altyapı projeleri, iyi yönetim projeleri, sosyal-ekonomik ve kültürel projeler, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projeler konularında belediyecilikte yenilikler yapan projelere ödülleri verildi. Çevre ve altyapı projeleri kategorisinde GASKİ'nin "Merkez Atık Su Çıkışı Arşimed Burgulu Hidroelektrik Santralı" projesi ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Dünyanın en büyük arşimet burgulu hidroelektrik santrali

Gaski Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan, türbin uzunluğu olarak dünyanın en büyük Arşimet Burgulu Enerji Türbini kasım ayında devreye alınmış olup 24 saat aralıksız olarak enerji üretiyor. Arşimet burgulu türbinin, monte edildiği yerdeki alt ve üst sular arasındaki kot farkından kaynaklanan potansiyel enerji, bu türbin aracılığıyla elektrik enerjisine dönüşüyor. Yüksek basınçlı suyun sarmal düzene hızla girmesi, yatağın içerisinde arşimet burgusunun dönmesine sebep oluyor. Bu dönme sonucunda elektrik üretimi yapılıyor.

Çevreye ve canlıya duyarlı sistem

Bu sistem 'Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılan su ile elektrik enerjisi üretmekte ve tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmı buradan karşılanmakta. Bu sistem ile 2,5 ile 4,5 m/sn debiye bağlı olarak, 85 kWh ile 170 kWh arası elektrik enerjisi üretilmekte. Ayrıca arşimet burgulu türbin çevreye ve canlı hayatına duyarlı bir sistem.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü "Merkez Atık Su Çıkışı Arşimed Burgulu Hidroelektrik Santralı" projesi ile aldığı birincilik ödülünü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü "Su Yönetimi Projesi" ile paylaştı. Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü "Güneş Panelleriyle Mahalle İçme Sularını Klorlamak ve Otomatik Klor Dozaj Kontrolü Sağlamak" Projesi 2'lik ödülü, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü "Minik Minik Ellerim, Susuz Büyümez Düşlerim" projes 3'lük ödülünü aldı.

(AKG-LO-Y)



22.08.2017 11:45:14 TSI

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