500 milyon dolar yatırımla kurulacak YEKA-Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge merkezinin temeli, Başbakan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katıldığı törenle atıldı. Yıldırım, tesiste üretilecek panellerin, Konya Karapınar’da kurulacak 1000 megavatlık güneş enerjisi tarlasının da başlangıcı olacağını söyledi.

‘TESİS YERLİ TEKNOLOJİDE OKUL HALİNİ ALACAK’

Yıldırım, 3 bölümden oluşacak entegre tesisle ilgili şunları kaydetti: “Entegre üretim tesisi, 3 bölümden oluşacak. Yerli, milli, yeni teknolojiler burada sektörle buluşacak ve bundan ülkemiz de kazanacak. Bu merkezde yüksek nitelikli mühendisler ve araştırmacılar olmak üzere toplam 1000 kişi istihdam edilecek. Yeni enerji teknolojilerinin yerli ve milli üretime dönüşeceği bir okul halini alacak. Türkiye’de ilk defa yarı iletken teknolojisiyle ilgili üretim de bu tesiste gerçekleşecek.”

“VATANDAŞA MALİYET DÜŞECEK”

Ar-Ge merkezinin gerçek anlamda yerlileşmenin temeli olduğunu söyleyen Yıldırım, “Sadece parçaları getirip birleştirip ürün elde etmek değil, asıl olan yerli mühendislerin akıl ve alın terini işin içine koymak ve böylece yerli katma değeri daha yüksek bir ürün üretmek. 12 ay içerisinde bu tesis bitecek ve ilk ürün hattan çıkacak. Artık zaman paradan daha önemli hale geldi” dedi. Gelecekte, güneş santrallarından çok uygun fiyatlarla enerji üretiminin mümkün hale geleceğini belirten Yıldırım, “Vatandaşlarımız da elektrik üretiminden yeni teknolojilere kadar birçok konuda ihtiyaçlarını çok daha düşük ve makul maliyetlerle karşılayabilecek” dedi.

‘YERLİ TEKNOLOJİ İÇİN KİLOMETRE TAŞI OLACAK’

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Enerji Bakanı Berat Albayrak tesisin enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için kilometre taşı olacağını vurgulayarak, “Kurulacak fabrika yıllık 500 megavat ingot, wafer, 650 megavat hücre ve 800 megavat panel üretecek kapasitede olacak. Her yıl 55 milyar dolar dışarıya enerji için kaynak ayıran bir ülke olarak, bu alanlarda güçlenmek için ayağımızdaki bağımlılık prangasını söküp atmayı temel amaç haline getirdik” diye konuştu. Albayrak, dünyanın en büyük fotovoltaik güneş enerjisi üretim alanını çok özel bir şartnameyle ihaleye açtıklarını anımsatarak, “İlk yıl yüzde 60, ikinci yıl yüzde 70 oranında yerlilikle gerçekleştireceğiz. Fason üretim veya montaj değil, doğrudan teknoloji üretimi yapacak fabrikayı ve yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşacak Ar-Ge merkezini şart koyduk” dedi.

TESİSTE 1000 KİŞİ ÇALIŞACAK

- Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası 500 milyon dolara mal olacak.

- 12 ay sonra tamamlanacak.

- Toplam 1000 kişi istihdam edilecek.

- Tesislerde yıllık 800 megavat panel üretilecek.

- Konya Karapınar’daki güneş enerjisi tarlasında, burada üretilen paneller kullanılacak.

YEKA-Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası

binali yıldırım

Yerli güneş paneli